На фоне войны в Украине: Германия и Катар согласовали партнерство в области энергетики

Об этом сообщает DW.

Габек отметил, что это партнерство – шаг на пути обретения независимости от России на фоне вторжения в Украину.

Минэкономики ФРГ сообщает, что эмир "продемонстрировал даже более широкую поддержку, чем ожидалось".

По словам Габека, руководители немецких компаний теперь проведут с катарской стороной подробные переговоры по заключению контрактов.



Катар – один из крупнейших в мире поставщиков сжиженного природного газа.



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