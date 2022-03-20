На фоне войны в Украине: Германия и Катар согласовали партнерство в области энергетики
Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Германии Роберт Габек и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани Хабек согласовали долгосрочное партнерство в сфере энергетики
Об этом сообщает DW.
Габек отметил, что это партнерство – шаг на пути обретения независимости от России на фоне вторжения в Украину.
Минэкономики ФРГ сообщает, что эмир "продемонстрировал даже более широкую поддержку, чем ожидалось".
По словам Габека, руководители немецких компаний теперь проведут с катарской стороной подробные переговоры по заключению контрактов.
Катар – один из крупнейших в мире поставщиков сжиженного природного газа.
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