По словам премьера, это "беспрецедентный рост для всей Европы", сообщает "Радио Свобода".

Гарибашвили отметил, что индустрия туризма по количеству гостей страны достигла показателей 2019 года – к началу пандемии коронавируса. Доходы отрасли увеличились до 4,5 миллиардов долларов по сравнению с тремя миллиардами долларов в 2019 году.

Гарибашвили не упомянул, что рост экономики, увеличение количества туристов, а также рост на 10% спроса на контейнерные перевозки из-за грузинских автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также порты Поти и Батуми могли стать результатом вторжения России в Украину, западных санкций против Москвы и большого количества. платежеспособных россиян, переехавших в Грузию после начала войны.

С марта по октябрь в Грузию приехало более 112 тысяч россиян. Денежные переводы из России в Грузию увеличились на 250% по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году. А с сентября после объявления в России мобилизации – на 350%. Курс национальной валюты Лари с начала года укрепился на 30%. В тот же период цена на новостройки премиум и среднего сегмента в Тбилиси и Батуми почти удвоилась.

По данным Национального агентства публичного реестра, около 23 тысяч граждан России владеют домами или квартирами в Грузии. Только с января россияне купили более четырех тысяч квартир в двух наиболее привлекательных для них городах – Тбилиси и Батуми.

После начала войны в Украине, в Грузии зарегистрировано около 6,5 тысяч российских предприятий. За последние три года более 70% случаев предоставления гражданства страны иностранцам пришлось на граждан России.

Примечательно, что экономика соседней Армении благодаря притоку российских граждан и российским денежным перечислениям, а также открытие россиянами значительного количества предприятий в IT-секторе также показывает значительный рост – на 7% с начала года.

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