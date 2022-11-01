На фоне войны в Украине экономика Грузии выросла на "беспрецедентные" 10%, - премьер Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник заявил, что с 1 января по 1 октября текущего года рост экономики страны составил 10,2%.
По словам премьера, это "беспрецедентный рост для всей Европы", сообщает "Радио Свобода".
Гарибашвили отметил, что индустрия туризма по количеству гостей страны достигла показателей 2019 года – к началу пандемии коронавируса. Доходы отрасли увеличились до 4,5 миллиардов долларов по сравнению с тремя миллиардами долларов в 2019 году.
Гарибашвили не упомянул, что рост экономики, увеличение количества туристов, а также рост на 10% спроса на контейнерные перевозки из-за грузинских автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также порты Поти и Батуми могли стать результатом вторжения России в Украину, западных санкций против Москвы и большого количества. платежеспособных россиян, переехавших в Грузию после начала войны.
С марта по октябрь в Грузию приехало более 112 тысяч россиян. Денежные переводы из России в Грузию увеличились на 250% по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году. А с сентября после объявления в России мобилизации – на 350%. Курс национальной валюты Лари с начала года укрепился на 30%. В тот же период цена на новостройки премиум и среднего сегмента в Тбилиси и Батуми почти удвоилась.
По данным Национального агентства публичного реестра, около 23 тысяч граждан России владеют домами или квартирами в Грузии. Только с января россияне купили более четырех тысяч квартир в двух наиболее привлекательных для них городах – Тбилиси и Батуми.
После начала войны в Украине, в Грузии зарегистрировано около 6,5 тысяч российских предприятий. За последние три года более 70% случаев предоставления гражданства страны иностранцам пришлось на граждан России.
Примечательно, что экономика соседней Армении благодаря притоку российских граждан и российским денежным перечислениям, а также открытие россиянами значительного количества предприятий в IT-секторе также показывает значительный рост – на 7% с начала года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.35
Покупка 39.35Продажа 40.08
-
EUR
Покупка 38.44Продажа 39.33
- Актуальное
- Важное