Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб ВСУ.

Сегодня ночью российские оккупационные войска атаковали территорию Украины иранскими ударными дронами типа Shahed. Подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных сил ВС Украины 12 из 18 ударных БПЛА были уничтожены.

Кроме того, враг нанес ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья. Также нанес 42 авиационных удара, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, разрушена гражданская инфраструктура, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на пяти направлениях, продолжаются тяжелые бои

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Вильшаной Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Поповки Черниговской области; Краснополья Сумской области и Окипа, Нескучного, Вовчанска, Бударки и Рубленого на Харьковщине.

На Купянском направлении противник пытался наступать в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Новомлынск, Двворична, Западное, Масютивка, Купянск и Кисливка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе северо-западнее Берестова Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Веселое, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Александро-Шультино, Белая Гора, Пивничное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Марково, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации совершил безуспешные наступательные действия в районах Новокалинова, Авдеевки и Невельского Донецкой области. В то же время противник провел артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе пострадали Керамик, Желане, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Благодатном районе Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Большой Новоселки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловки, Елизаветовки, Богоявленки, Угледара, Золотой Нивы и Северного Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Запорожской области; Львово, Токаревка, Антоновка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях. Так, в районе населенного пункта Розовка Запорожской области около 20 российских военных отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях. После этого они взяты под стражу и перемещены в здание Розовского районного суда.

Авиация и артиллерия ВСУ нанесли удары по пунктам управления, позициям войск и артиллерии врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 2 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. Также наши защитники уничтожили 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 7 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию радиоэлектронной борьбы противника.