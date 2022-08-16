Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Учения прошли 8-14 августа и продемонстрировали реакцию трех стран на вызовы, созданные Северной Кореей, защиту совместной безопасности и укрепление власти, основанной на правилах международного порядка.

"После трехсторонней встречи министров США, Южной Кореи и Японии, состоявшейся 11 июня в Сингапуре, эти учения по предупреждению о ракетах и поиску и отслеживанию баллистических ракет продемонстрировали приверженность США, Южной Корее и Японии дальнейшему трехстороннему сотрудничеству для ответа на вызовы КНДР, защиты совместной работы безопасности и процветания и укрепления власти, основанной на правилах международного порядка", - говорится в сообщении Минобороны США.

Отметим, что накануне Путин заявил , что Россия и Северная Корея расширят двусторонние отношения.

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