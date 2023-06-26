На фоне событий в РФ цена на нефть Brent поднялась выше $74 за баррель
Ситуация в России вызвала непродолжительный скачок котировок на 1,3% из-за обеспокоенности инвесторов тем, может ли это негативно повлиять на мировые поставки
Об этом информирует Enkorr .
После недельного понижения цены на нефть эталонных марок растут в понедельник во время торгов.
Сообщается, что котировки на 1,3% подскочили из-за ситуации в России, которая испугала инвесторов из-за возможных проблем со снабжением. Но потом рост замедлился.
По состоянию на 08:09 по киевскому времени августовский фьючерс на Brent на бирже ICE Futures стоит $74,04 за баррель, что на $0,19 (0,3%) больше, чем к закрытию пятницы. Тогда он упал на $0,29 (0,4%) – до $73,85 за баррель.
Августовский фьючерс на WTI на NYMEX утром подорожал на $0,12 (0,2%) и достиг $69,28 за баррель. На предыдущей сессии он снизился на $0,35 (0,5%) – до $69,16 за баррель. За прошедшую неделю Brent обесценился на 3,6%, WTI – на 3,9%.
- 22 июня стало известно, что цены на нефть опустились до $76,73 за баррель после роста цены в среду – $77,12 за баррель.
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