Об этом информирует Enkorr .

После недельного понижения цены на нефть эталонных марок растут в понедельник во время торгов.

Сообщается, что котировки на 1,3% подскочили из-за ситуации в России, которая испугала инвесторов из-за возможных проблем со снабжением. Но потом рост замедлился.

По состоянию на 08:09 по киевскому времени августовский фьючерс на Brent на бирже ICE Futures стоит $74,04 за баррель, что на $0,19 (0,3%) больше, чем к закрытию пятницы. Тогда он упал на $0,29 (0,4%) – до $73,85 за баррель.

Августовский фьючерс на WTI на NYMEX утром подорожал на $0,12 (0,2%) и достиг $69,28 за баррель. На предыдущей сессии он снизился на $0,35 (0,5%) – до $69,16 за баррель. За прошедшую неделю Brent обесценился на 3,6%, WTI – на 3,9%.