Об этом пишет techxplore.

Амстердамская фирма объявила о "тяжелых, но необходимых" сокращениях рабочих мест, объявив о потерях 1,6 миллиарда евро (1,7 миллиарда долларов) за 2022 год, в основном из-за проблемы безопасности.

Увольнения произошли лишь через несколько месяцев после того, как Philips объявила о сокращении 4 тыс. рабочих мест из общего количества чуть менее 80 тыс. сотрудников по всему миру.

Philips столкнулся с расследованиями и судебными исками в Соединенных Штатах после того, как вынужден был отозвать приборы для лечения проблем со сном, из-за которых люди рисковали вдохнуть, возможно, токсичную пену.

Исполнительный директор Рой Якобс, вступивший в должность в октябре, сказал, что Philips должен сделать "трудное, но необходимое дальнейшее сокращение нашей рабочей силы примерно на 6 тыс. должностей во всем мире к 2025 году".

"2022 год был очень тяжелым для Philips и наших заинтересованных сторон, и мы принимаем решительные меры, чтобы в срочном порядке улучшить наше исполнение и повысить производительность", - сказал Якобс в заявлении.

Напомним, существенные сокращения также произошли в твиттере и фейсбуке .

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