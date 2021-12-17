На фоне скандала с вечеринкой во время карантина партия Джонсона потеряла место в парламенте, которое имело 189 лет
Из-за скандала с вечеринкой во время пандемии в офисе премьер-министра Бориса Джонсона Консервативная партия Великобритании потерпела поражение во время довыборов в Северном Шропшире, где побеждала почти 200 лет
Об этом сообщает BBC.
По итогам голосования в пятницу, 17 декабря, довыборы в Палату общин в Северном Шропшире с преимуществом почти в 6 тыс. голосов выиграла кандидат от либеральных демократов Гелен Морган.
Северный Шропшир - это преимущественно сельский округ на западе Англии, стабильно поддерживавший партию Джонсона. Консерваторы побеждали там в течение 189 лет, за исключением периода 1904-1906 годов. Издание отметило, что поддержка консерваторов в округе упала на 34%.
Британские аналитики предполагают, что поражение произошло из-за скандала с вечеринкой во время первых волн коронавируса. По информации СМИ, в декабре 2020 года, несмотря на жесткие антиководные ограничения, в офисе Бориса Джонсона проводилась рождественская вечеринка. На фоне скандала рейтинг Джонсона резко упал, а представители оппозиции призвали его к отставке.
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