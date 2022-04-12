На фоне санкций добыча нефти в России упала ниже минимального уровня в период пандемии, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Добыча нефти в России сильно сократилась из-за санкций Запада после вторжения Москвы в Украину. Соединенные Штаты ввели запрет на импорт нефти из России в прошлом месяце, а санкции в отношении финансовых учреждений Москвы усложнили обработку платежей за российскую нефть.

Источники сообщили, что средняя добыча нефти в России упала до 10,32 млн баррелей в сутки 1-11 апреля с 11,01 млн в среднем в марте, то есть снижение более чем на 6%. Добыча упала до 9,76 млн баррелей в сутки в понедельник, что является самым низким показателем с 9,37 млн баррелей в сутки в среднем в июле 2020 г., когда добыча и спрос были ослаблены распространением коронавируса.

Один из источников также сообщил, что крупнейший российский производитель нефти, Роснефть, зафиксировал наибольшее снижение добычи, упавшее до 2,87 млн баррелей в сутки 1-11 апреля с 3,35 млн.

В понедельник ОПЕК заявила Европейскому Союзу, что текущие и будущие санкции в отношении России могут вызвать одно из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю, и эти объемы будет невозможно заполнить, и дала понять, что не будет увеличивать добычу.

Вице-премьер России Александр Новак заявил в четверг, что добыча нефти в России может снизиться на 4-5% в апреле по сравнению с мартом из-за проблем со страхованием и использованием кораблей.

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