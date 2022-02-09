На фоне российской угрозы: Литва попросит разместить войска США на своей территории на постоянной основе

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции на военной базе Рукла, сообщает Reuters.



По его словам, литовское правительство будет разговаривать с США, чтобы убедиться, что американские ротационные силы будут постоянно находиться в Литве.



"Это было бы лучшим усилением безопасности и сдерживания, которое НАТО мог бы предоставить не только Литве, но и всему региону", - заявил Науседа.



Гитанас Науседа приветствовал новую ротацию возглавляемой Германией международной боевой группы НАТО, развернутой в 2017 году. Вскоре к ней присоединятся 350 немецких военных в ответ на военное наращивание РФ вблизи Украины.



С 2019 года США развернули в Литве ротацию своих собственных групп численностью около 500 военнослужащих и единиц техники, чтобы удерживать Россию от нападения на уязвимый фланг Альянса.

Напомним, вооруженные силы Литвы повысили уровень готовности в связи с началом в Беларуси совместных военных учений с РФ.