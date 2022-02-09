На фоне российской угрозы: Литва попросит разместить войска США на своей территории на постоянной основе
Литва попросит Вашингтон разместить американские войска на своей территории на постоянной основе для укрепления безопасности на фоне скопления российских войск у границы Украины
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции на военной базе Рукла, сообщает Reuters.
По его словам, литовское правительство будет разговаривать с США, чтобы убедиться, что американские ротационные силы будут постоянно находиться в Литве.
"Это было бы лучшим усилением безопасности и сдерживания, которое НАТО мог бы предоставить не только Литве, но и всему региону", - заявил Науседа.
Гитанас Науседа приветствовал новую ротацию возглавляемой Германией международной боевой группы НАТО, развернутой в 2017 году. Вскоре к ней присоединятся 350 немецких военных в ответ на военное наращивание РФ вблизи Украины.
С 2019 года США развернули в Литве ротацию своих собственных групп численностью около 500 военнослужащих и единиц техники, чтобы удерживать Россию от нападения на уязвимый фланг Альянса.
- Напомним, вооруженные силы Литвы повысили уровень готовности в связи с началом в Беларуси совместных военных учений с РФ.
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