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Главная война с Россией На фоне пыток на Херсонщине россияне хотят вернуть герб времен Российской империи и раздавать паспорта РФ, - Денисова

На фоне пыток на Херсонщине россияне хотят вернуть герб времен Российской империи и раздавать паспорта РФ, - Денисова

7 мая, 2022 суббота
16:29
война с Россией

В Херсонской области россияне ведут интеграцию региона в состав РФ, а несогласных с этим пытают

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"Для максимальной интеграции" в состав РФ, оккупанты планируют вернуть Херсонской области герб времен пребывания региона в составе российской империи и предоставить ее жителям право на получение российского гражданства. Кроме того, на захваченных землях захватчики пытаются ввести расчеты в рублях, а также возобновить железнодорожное сообщение с временно оккупированным Крымом", – пишет омбудсмен.

Она сообщила, что несогласные с "интеграцией" жители Херсона подвергаются пыткам в подвалах.

"В Херсоне, поселке Новоалексеевка, городе Геническе оккупационные "администрации" или военные РФ составляют списки активистов, участвовавших в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, или тех, кто служил в АТО. К ним приходят домой и забирают под дулами автоматов. Сейчас 500 человек находятся в застенках, устроенных оккупантами в Херсонской области и подвергаются жестоким пыткам со стороны оккупантов", - сообщила Денисова.

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