На фоне провалов оккупантов в Украине в РФ уже спорят о том, кто может заменить главу Кремля.

Об этом пишет Politico .

Война в Украине обращается против Путина и подрывает его непобедимость. В руководстве РФ началась внутренняя борьба и появились критикующие действия военно-политического командования.

Сейчас топ-чиновники, похоже, пытаются воспользоваться изменчивым политическим ландшафтом. Кремлевские наблюдатели утверждают, что вспышки публичного инакомыслия со стороны представителей российской элиты – включая чеченского лидера Рамзана Кадырова и военизированного босса Евгения Пригожина – беспрецедентны

Экс-премьер РФ Михаил Касьянов убежден, что власть президента могут внезапно ослабнуть.

"Я считаю, что через три-четыре месяца произойдут кардинальные изменения", - поделился он.

Другие оппоненты диктатора уходят от прогнозов, но почти уверены, что война становится причиной поворотного момента и начала конца Путина.

Примечательно, что Кремль не упрекнул ни Пригожина, ни Кадырова, который на прошлой неделе радостно объявил, что его повысят до звания генерал-полковника. После требования Кадырова об эскалации спикер Кремля Дмитрий Песков мягко заявил журналистам в Москве, что "главы регионов имеют право выражать свою точку зрения".

Война "привела в движение публичную гонку преемников", указал российский журналист Андрей Перцев. "В последние годы политическое маневрирование в России держалось в тени, но в эту новую эпоху громкие прокламации и заметность политических жестикуляций снова являются нормой", – написал он в недавнем анализе для Фонда Карнеги.