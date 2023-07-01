Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Тема транзита власти в России обсуждается. Естественно, что поводом был избран военный мятеж. Главный, кто против этой темы, - сам Путин. Этот транзит может пойти по пути замены Путина на его должности первого чиновника. Может возникнуть вариант с Лукашенко – создание союзного государства, и введение должности президента союзного государства и переход туда Путина с сохранением какого-то уровня власти в двух субъектах – Беларуси и России, что меняет архитектуру власти России. Например, если Путин станет президентом союзного государства, а Мишустин – главой правительства или главой России внутри союзного государства - это меняет архитектуру власти. Поэтому этот переворот способствовал краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным перспективам", - отметил Фейгин.

По словам оппозиционера, на фоне поражения в Украине соблазн изменить власть России теперь только будет расти, но поражение ищет виновников.

"Соблазн изменить положение вещей в России, изменить власть теперь только будет расти – на фоне поражения в Украине. Но поражение ищет виновников. Поражение – это всегда фамилия, имя, отчество. Иногда я слышу голоса экспертов, которые говорят: ничего страшного не произойдет, если россияне окончательно потеряют оккупированные территории. Как это – не произойдет? Уже происходит, а еще не потеряли ни Крым, ни Донбасс. А если ВСУ зайдут в Крым? – подчеркнул Фейгин.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

Подробнее о ходе событий читайте по ссылке.