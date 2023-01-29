Об этом в эфире Еспресо заявил грузинский эксперт Вахтанг Маисая.

"На фоне полного провала в Украине России нужна какая-то геополитическая компенсация и молниеносная война на Кавказе. Среди вариантов – Армения или Грузия, возможно, Азербайджан", – отметил он.

Маисая подчеркнул, что в Грузии растет влияние РФ.

"Есть гибридная угроза – экономические связи между странами растут. Товарооборот – примерно $25 млрд. Россия стала третьим крупнейшим торговым партнером. Также есть вопрос возвращения прямых авиарейсов, который усилит экономическую экспансию РФ. Мы видим экономическую составляющую гибридной войны. Также растет ее информационный компонент и начинаются вопросы по политическому компоненту этой войны", - сказал эксперт.

Он добавил, что российские спецслужбы усиливают свое влияние даже на оппозицию, не говоря уже о провластной партии, ведущей с Кремлем геополитическое танго.

"В оппозиции тоже появились пророссийски настроенные люди. Не исключено, что Россия может начать боевые действия против Грузии, чтобы захватить страну или хотя бы политически зависимую власть через "тихий" госпереворот и изменить внешнеполитический вектор. Такой сценарий я бы тоже не исключал. На одном из заседаний Совбеза РФ Путин ставил вопрос, что ему нужна молниеносная война и победа на Кавказе. Он не называл конкретную страну, но думаю, что Грузия стала бы идеальным выбором", - подытожил Маисая.