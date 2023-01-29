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На фоне поражения в Украине Путину нужна победная война, это может быть Грузия или Армения, – грузинский эксперт

29 января, 2023 воскресенье
16:38
Мир

Россия на фоне поражения в Украине может развязать войну на Кавказе, ей нужна какая-то геополитическая компенсация. Под угрозой может оказаться Грузия или Армения

Об этом в эфире Еспресо заявил грузинский эксперт Вахтанг Маисая.

"На фоне полного провала в Украине России нужна какая-то геополитическая компенсация и молниеносная война на Кавказе. Среди вариантов – Армения или Грузия, возможно, Азербайджан", – отметил он.

Маисая подчеркнул, что в Грузии растет влияние РФ.

"Есть гибридная угроза – экономические связи между странами растут. Товарооборот – примерно $25 млрд. Россия стала третьим крупнейшим торговым партнером. Также есть вопрос возвращения прямых авиарейсов, который усилит экономическую экспансию РФ. Мы видим экономическую составляющую гибридной войны. Также растет ее информационный компонент и начинаются вопросы по политическому компоненту этой войны", - сказал эксперт.

Он добавил, что российские спецслужбы усиливают свое влияние даже на оппозицию, не говоря уже о провластной партии, ведущей с Кремлем геополитическое танго.

"В оппозиции тоже появились пророссийски настроенные люди. Не исключено, что Россия может начать боевые действия против Грузии, чтобы захватить страну или хотя бы политически зависимую власть через "тихий" госпереворот и изменить внешнеполитический вектор. Такой сценарий я бы тоже не исключал. На одном из заседаний Совбеза РФ Путин ставил вопрос, что ему нужна молниеносная война и победа на Кавказе. Он не называл конкретную страну, но думаю, что Грузия стала бы идеальным выбором", - подытожил Маисая.

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Грузия
Владимир Путин
Армения
война с Россией
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