На фоне поражения в Украине Путину нужна победная война, это может быть Грузия или Армения, – грузинский эксперт
Россия на фоне поражения в Украине может развязать войну на Кавказе, ей нужна какая-то геополитическая компенсация. Под угрозой может оказаться Грузия или Армения
Об этом в эфире Еспресо заявил грузинский эксперт Вахтанг Маисая.
"На фоне полного провала в Украине России нужна какая-то геополитическая компенсация и молниеносная война на Кавказе. Среди вариантов – Армения или Грузия, возможно, Азербайджан", – отметил он.
Маисая подчеркнул, что в Грузии растет влияние РФ.
"Есть гибридная угроза – экономические связи между странами растут. Товарооборот – примерно $25 млрд. Россия стала третьим крупнейшим торговым партнером. Также есть вопрос возвращения прямых авиарейсов, который усилит экономическую экспансию РФ. Мы видим экономическую составляющую гибридной войны. Также растет ее информационный компонент и начинаются вопросы по политическому компоненту этой войны", - сказал эксперт.
Он добавил, что российские спецслужбы усиливают свое влияние даже на оппозицию, не говоря уже о провластной партии, ведущей с Кремлем геополитическое танго.
"В оппозиции тоже появились пророссийски настроенные люди. Не исключено, что Россия может начать боевые действия против Грузии, чтобы захватить страну или хотя бы политически зависимую власть через "тихий" госпереворот и изменить внешнеполитический вектор. Такой сценарий я бы тоже не исключал. На одном из заседаний Совбеза РФ Путин ставил вопрос, что ему нужна молниеносная война и победа на Кавказе. Он не называл конкретную страну, но думаю, что Грузия стала бы идеальным выбором", - подытожил Маисая.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное