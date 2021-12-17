На фоне первых начислений "тысячи Зеленского" спрос на книги повысился примерно в 2,5 раза, - соучредитель издательства

Об этом главный редактор и соучредитель "Видавництва Старого Лева" Марьяна Савка заявила в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Заказов было очень много. Трафик и количество заказов увеличились примерно в 2,5 раза от ожидаемого в этот день. Слышали также от издательства "Наш формат", что у них так же очень большие объемы в сутки, с которых начался этот бум покупки. И я думаю, что практически все издательства, имеющие интернет-ресурсы, почувствовали существенный всплеск продаж онлайн", - сказала Савка.

С 19 декабря стартует программа "Поддержка", в рамках которой привитые получат по 1 тыс. грн от государства. Деньги можно будет потратить в том числе на книги, сообщила ранее Юлия Свириденко, министр экономики.

Тестировщики программы "е-Поддержка" 16 декабря получили первые выплаты за вакцинацию, общая сумма которых составила 500 млн грн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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