На фоне первых начислений "тысячи Зеленского" спрос на книги повысился примерно в 2,5 раза, - соучредитель издательства
В Украине стремительно повысился спрос на книги на фоне первых начислений 1 тыс. грн всем, кто полностью вакцинировался от коронавируса
Об этом главный редактор и соучредитель "Видавництва Старого Лева" Марьяна Савка заявила в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".
"Заказов было очень много. Трафик и количество заказов увеличились примерно в 2,5 раза от ожидаемого в этот день. Слышали также от издательства "Наш формат", что у них так же очень большие объемы в сутки, с которых начался этот бум покупки. И я думаю, что практически все издательства, имеющие интернет-ресурсы, почувствовали существенный всплеск продаж онлайн", - сказала Савка.
- С 19 декабря стартует программа "Поддержка", в рамках которой привитые получат по 1 тыс. грн от государства. Деньги можно будет потратить в том числе на книги, сообщила ранее Юлия Свириденко, министр экономики.
- Тестировщики программы "е-Поддержка" 16 декабря получили первые выплаты за вакцинацию, общая сумма которых составила 500 млн грн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.52Продажа 30.97
- Актуальное
- Важное