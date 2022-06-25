На фоне ограничения абортов в США Франция планирует закрепить право на прерывание беременности в Конституции
Группа депутатов партии "Возрождение" президента Франции Эмманюэля Макрона предлагают одобрить законопроект о закреплении права на аборт в Конституции
Об этом говорится в заявлении двух членов французского парламента, сообщает ЕП .
Право на аборт во Франции закреплено в законе 1975 года.
"Конституционный закон закрепит право на аборт для будущих поколений. То, что произошло в другом месте, не должно произойти во Франции", - заявила депутат Мари-Пьер Риксен.
Законопроект будет включать положение, которое исключит возможность лишения человека права на аборт.
- 24 июня Верховный суд США отменил решение , дававшее конституционное право на аборт. Президент Байден призвал людей к мирному протесту .
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