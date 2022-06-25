Об этом говорится в заявлении двух членов французского парламента, сообщает ЕП .

Право на аборт во Франции закреплено в законе 1975 года.

"Конституционный закон закрепит право на аборт для будущих поколений. То, что произошло в другом месте, не должно произойти во Франции", - заявила депутат Мари-Пьер Риксен.

Законопроект будет включать положение, которое исключит возможность лишения человека права на аборт.

24 июня Верховный суд США отменил решение , дававшее конституционное право на аборт. Президент Байден призвал людей к мирному протесту .