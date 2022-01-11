На фоне обострения кризиса США предоставит Афганистану $308 млн помощи

Об этом сообщает ABC News.



Белый дом объявил о планах предоставить дополнительную гуманитарную помощь Афганистану в размере $308 млн, поскольку страна близится к гуманитарному кризису после захвата власти "Талибаном" почти пять месяцев назад.



Пресс-секретарь Белого дома Эмили Хорн заявила 11 января, что новая помощь от Агентства США по международному развитию (USAID) будет поступать через независимые гуманитарные организации и будет использоваться для предоставления жилья, помощи во время зимовки, продовольственной и медицинской помощи, воды и средств гигиены.



После захвата власти талибами экономика Афганистана находится в затруднении. Почти 80% бюджета предыдущего правительства поступало из международного сообщества. На эти деньги финансировали больницы, школы, фабрики и правительственные министерства. Теперь финансирование остановилось, а кризис еще больше усугубился из-за пандемии COVID-19, а также нехватки медицинских услуг, засухи и недоедания.



Новые поступления увеличат гуманитарную помощь США для Афганистана до более чем $780 млн. По данным ООН, 22% из 38 млн жителей страны находятся на грани голодовки, а еще 36% сталкиваются с острой нехваткой продуктов.



USAID призвал талибов разрешить всем гуманитарным работникам, особенно женщинам, работать независимо и безопасно.

17 ноября представитель ООН в Афганистане Дебора Лайонс предупредила о возможности гуманитарной катастрофы в Афганистане и усилении активности террористов "Исламского государства", призвав международное сообщество к диалогу с талибами.

ООН выплатит представителям движения "Талибан", захватившим в августе власть в Афганистане, почти $6 млн, чтобы гарантировать безопасную работу в стране.



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