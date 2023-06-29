На фоне мятежа Пригожина ЕС должна удвоить поддержку Украины, - Урсула фон дер Ляен
Обсуждение ситуации в Украине снова будет первым вопросом повестки дня саммита ЕС, в ходе которого лидеры стран-членов, как ожидается, удвоят усилия по поддержке Украины, особенно на фоне попытки военного мятежа, состоявшегося в минувшие выходные
Об этом сегодня в Брюсселе перед началом саммита ЕС заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Укринформ.
"Три главные темы. Первая – это Украина, вторая – миграция, и третья – конкурентоспособность. Мы обсудим Украину на фоне мятежа, который мы видели в конце прошлой недели, и который демонстрирует глубокие расколы в путинской системе. Этот мятеж, состоявшийся в выходные, Будет иметь послешоковые волны, которые мы еще увидим. Наиболее важно то, что мы должны удвоить нашу поддержку для Украины, будь то военные способности или финансовая поддержка, - для нас очень важно быть в этом содержательными", - отметила Урсула фон дер Ляен.
Она отметила, что "эрозия", которая наблюдается сейчас в российской "группе Вагнера", важна не только для Украины, где эта группировка была вовлечена в боевые действия, но также для стран Африки, где именно из-за этих боевиков Путин пытался усиливать свое влияние .
В сфере миграции, по ее словам, на фоне произошедших недавно в Средиземном море трагедий ЕС очерчит меры по усилению борьбы с контрабандой людьми и по укреплению внешних границ ЕС. В то же время, Евросоюз будет продолжать инвестировать в развитие экономики в странах происхождения нелегальной миграции, являющейся путем для развития контактов между людьми, и будет подрывать основы деятельности контрабандистов.
В сферах обеспечения конкурентоспособности экономики ЕС, как подчеркнула президент Еврокомиссии, главный акцент будет сделан на снижении рисков при сохранении экономических завязок с третьими странами.
Отвечая на вопросы журналистов, Урсула фон дер Ляен назвала "отличным" председательство Швеции в ЕС, которое подходит к концу уже на этой неделе, и поблагодарила правительство страны за прогресс, которого удалось достичь за прошедшие шесть месяцев.
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