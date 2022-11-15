Об этом сообщается в Twitter проекта NetBlocks, отслеживающем работу сети в реальном времени.

По их данным, в результате массированного ракетного удара по всей территории Украины страна сейчас переживает серьезные сбои в работе сети.

Данные в режиме реального времени показывают национальную подключенность на 67% предыдущих уровней. В NetBlocks отмечают, что причина этого – одна из самых интенсивных российских ракетных атак 15 ноября.