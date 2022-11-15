На фоне массированных ракетных атак интернет-трафик в Украине упал до 67%, - данные Netblocks
По данным организации NetBlocks Украина сейчас переживает серьезные сбои в работе интернета
Об этом сообщается в Twitter проекта NetBlocks, отслеживающем работу сети в реальном времени.
По их данным, в результате массированного ракетного удара по всей территории Украины страна сейчас переживает серьезные сбои в работе сети.
Данные в режиме реального времени показывают национальную подключенность на 67% предыдущих уровней. В NetBlocks отмечают, что причина этого – одна из самых интенсивных российских ракетных атак 15 ноября.
- Как уточнил в эфире Еспресо представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, россияне 15 ноября выпустили по Украине более 100 ракет, превзойдя атаку 10 октября.
- Враг нанес массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы раздавались в Киеве , Львове , Ривном , Харькове и области , Кривом Роге , Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
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В результате обстрелов энергетических объектов по всей Украине введены аварийные отключения света
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