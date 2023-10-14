На фоне ХАМАС аль-Каида выглядит ангелом, - Байден

Об этом пишет Haaretz.

«Чем больше мы узнаем о нападении (ХАМАС на Израиль – ред.), тем становится ужаснее. На фоне Хамаса аль-Каида выглядит ангелом. Они – абсолютное зло”, - сказал Байден.

Он добавил, что США заботятся о том, чтобы у Израиля было все, что ему нужно, а также о решении гуманитарного кризиса в Газе.

"По моему руководству наши команды работают в регионе, включая прямую связь с правительствами Израиля, Египта, Иордании и других арабских стран и Организацией Объединенных Наций, чтобы поддержать Израиль в гуманитарных последствиях атак ХАМАС", — добавил президент США.

В то же время он подчеркнул, что нельзя упускать из виду тот факт, что подавляющее большинство палестинцев не имеют ничего общего с ХАМАСом и они также страдают от этого.

Байден добавил, что в пятницу утром он пообщался с членами семей всех американцев, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.

"Они переживают агонию, не зная, какой статус их сыновей, дочерей, мужей, жен, детей. Это больно. Я заверил их в своем личном обязательстве сделать все возможное, чтобы вернуть каждого пропавшего американца их семьям", - отметил американский лидер. .

Справка: аль-Каида - международная террористическая суннитская джихадистская организация. Основана в 1988 году Осамой бен Ладеном в Афганистане для борьбы с советским вторжением. После вывода советских войск из Афганистана "Аль-Каида" сосредоточилась на США как "империи зла", западном мире с его образом жизни, его культурой и всеми его сторонниками в исламских странах. Организация ставит целью создание "Великого исламского халифата".

После взрывов посольств США в столицах Кении и Танзании в 1998 году Аль-Каида получила признание террористической организации №1 в мире. На счету "Аль-Каиды" - планирование и осуществление целого ряда крупных террористических актов, включая теракты 11 сентября 2001 года в США. Ряд событий, начавшихся с нападений 11 сентября 2001 года и связанных с деятельностью "Аль-Каиды" и мерами по ее подавлению, известен как Война против терроризма.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липавский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

Антониу Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, отмечает необходимость гуманитарного коридора в сектор Газа и освобождение всех заложников.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.