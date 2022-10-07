На фоне икон и украинского флага: Тимошенко похвасталась, как кушает пирожок из McDonald's
Украинский политик Юлия Тимошенко назвала пирожки с вишнями McDonald's "гарантом работоспособности" и поздравила всемирную сеть с возвращением в Украину
Соответствующим фото Юлия Тимошенко поделилась в Instagram.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко оказалась среди счастливчиков, которые по возвращении McDonald's в Украину успели полакомиться их продукцией.
Полити не замедлила похвастаться этим, выложив фото. На снимке бывшая премьер-министр Украины кушает пирожок в своем кабинете на фоне икон, флага Украины и фотографий семьи.
"Пирожок с вишнями - гарант трудоспособного вечера! Спасибо, McDonald's. С возвращением!", - подписала Тимошенко снимок.
- 16 мая сеть McDonald's окончательно ушла с российского рынка.
- Сначала в McDonald's планировали начать открывать рестораны сети в Украине с августа после согласования вопросов безопасности.
- 19 сентября стало известно, что изначально заведения будут работать только на доставку, а для посетителей откроются в октябре.
- С 27 сентября доставка из McDonald's в Киеве работает еще с семи ресторанов.
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