Соответствующим фото Юлия Тимошенко поделилась в Instagram.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко оказалась среди счастливчиков, которые по возвращении McDonald's в Украину успели полакомиться их продукцией.

Полити не замедлила похвастаться этим, выложив фото. На снимке бывшая премьер-министр Украины кушает пирожок в своем кабинете на фоне икон, флага Украины и фотографий семьи.

"Пирожок с вишнями - гарант трудоспособного вечера! Спасибо, McDonald's. С возвращением!", - подписала Тимошенко снимок.