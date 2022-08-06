На фоне дипломатического скандала, Болгария останавливает выдачу виз россиянам
Консульская служба Болгарии на неопределенный срок останавливает прием документов на визы и визы для владельцев недвижимости
Об этом сообщает "Ассоциация туроператоров РФ".
В Ассоциации отмечают, что консульство Болгарии в Москве уведомило их о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости в "чрезвычайной ситуации".
Наиболее вероятной причиной такого решения в Ассоциации называют объявления в пятницу, 5 августа, персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.
Этот шаг российской стороны стал ответом на решение болгарских властей о высылке из страны 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств, в том числе генеральных консулов России в Варне и Руси.
Решение позиционируется как временное. Но как долго продлится пауза в визовом процессе – неизвестно.
- Правительство Болгарии приняло решение о временном закрытии консульства страны в российском городе Екатеринбург
- Напомним, в начале июля Болгария, согласно санкциям Европейского Союза, заморозила перевод из России в свое посольство, которое предназначалось для выплат зарплат дипломатам.
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