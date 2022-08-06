Об этом сообщает "Ассоциация туроператоров РФ".

В Ассоциации отмечают, что консульство Болгарии в Москве уведомило их о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости в "чрезвычайной ситуации".

Наиболее вероятной причиной такого решения в Ассоциации называют объявления в пятницу, 5 августа, персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

Этот шаг российской стороны стал ответом на решение болгарских властей о высылке из страны 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств, в том числе генеральных консулов России в Варне и Руси.

Решение позиционируется как временное. Но как долго продлится пауза в визовом процессе – неизвестно.

Правительство Болгарии приняло решение о временном закрытии консульства страны в российском городе Екатеринбург

Напомним, в начале июля Болгария, согласно санкциям Европейского Союза, заморозила перевод из России в свое посольство, которое предназначалось для выплат зарплат дипломатам.

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