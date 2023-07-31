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На флангах вокруг Бахмута горячо, враг пытается сконцентрировать силы в городе, - командир роты батальона "Свобода" Оропай

31 июля, 2023 понедельник
15:43
Война с Россией

Евгений Оропай, лейтенант, командир роты батальона "Свобода" в составе бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж", отметил, что украинские защитники с высот на флангах просматривают город по периметру на достаточно большую дистанцию и отрабатывают по российским военным

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Ситуация динамичная вокруг Бахмута, враг подтягивает резервы и боекомплекты. Есть определенный успех наших защитников по флангам Бахмута. А именно на южном фланге, где Озаряновка, Курдюмовка и Клещиевка, там идут очень тяжелые бои. А на северном направлении от Бахмута постоянно работает артиллерия противника, к сожалению, затишья к северу от города почти нет. Российские войска постоянно применяют артиллерию, танки, РСЗО, также у них появилось много дронов-камикадзе и обычных Mavic", - рассказал командир роты батальона "Свобода".

Евгений Оропай отметил, что сохраняется напряженная ситуация, но украинские бойцы уверенно стоят на своих позициях, двигаются и освобождают украинскую территорию.

"Враг до сих пор находится на территории Бахмута. Мы не позволяем противнику подвозить боекомплекты, наносим огневые поражения из артиллерии и БпЛА. Однако захватчик накапливает и концентрирует свои силы в самом городе. Стратегически нами заняты высоты по флангам, мы просматриваем город по периметру на достаточно большую дистанцию и отрабатываем по российским военным. В Бахмуте работают разные вражеские подразделения, среди них есть зэки " Шторм-Z ", которым не дают отходить их офицеры на второй линии, к тому же моральная составляющая у захватчиков на довольно низком уровне", - рассказал Оропай .

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у межи Донецкой и Запорожской областей. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закреплялись на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а на других направлениях отражали атаки противника.

На следующий день в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают наступать по трем направлениям. Российские же оккупанты пытались вернуть утраченное положение возле Работино Запорожской области. Тогда заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. Жестокие бои продолжались в районе населенных пунктов Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка.

Американские официальные лица заявили 26 июля, что в Украине сказали им, что армия сейчас участвует в главном направлении контрнаступления, перекидывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья. В свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW) говорили , что наши воины запустили механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, вероятно, прорвали вражеские позиции обороны вблизи Орехова.

27 июля ВСУ на Купянском направлении отразили несколько вражеских штурмов без потери позиций, а на Бахмутском направлении наши воины постепенно двигались вперед. Бои несли достаточно жесткий характер. Враг вел интенсивный огонь. Генштаб сообщал , что Силы обороны ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В этот же день стало известно, что украинские воины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

28 июля отмечалось, что на Лиманском и Купянском направлениях ВСУ ежедневно отражают многочисленные штурмы, ни одна позиция не потеряна.

29 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что ВСУ продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута. Есть определенные продвижения. Северный фланг – продолжаются бои без изменения положений. На Бахмутское направление враг сейчас стягивает дополнительные силы и средства.

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Украина
російська армія
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
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