Об этом информирует представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

"На направлениях Левадное – Приютное, Малая Токмачка – Очеретоватое имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщил спикер.

Ковалев подчеркнул, что на флангах города Бахмут Донецкой области наши воины оказывают давление на противника, выбивают с ранее захваченных рубежей. Имеют успех.

На направление Приволье - Зализнянское украинские воины также достигли частичного прогресса, удерживаются на достигнутых позициях.

Также подразделения ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Сообщается, что противник оказывает сопротивление и несет значительные потери. Идут тяжелые бои.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у межи Донецкой и Запорожской областей. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.