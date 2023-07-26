На Филиппины обрушился тайфун: по меньшей мере, один погибший, более 4 тыс. человек застряли в портах
Мощный тайфун "Доксури" в среду, 26 июля, обрушился на побережье северных Филиппин, в результате чего по меньшей мере один человек погиб, а более 4 тысяч застряли в морских портах
Об этом информирует Reuters .
Отмечается, что тайфун сопровождался штормовым ветром до 175 км/ч и проливным дождем. Он размыл берега рек и оставил тысячи людей без электричества.
По данным филиппинского агентства по чрезвычайным ситуациям, по меньшей мере один человек утонул в провинции Ризаль. Также более 4 тысяч пассажиров застряли в портах по всей стране после приостановки морского сообщения, сообщила береговая охрана Филиппин.
Китайское метеорологическое управление классифицировало "Доксури" как супертайфун и повысило штормовое предупреждение с третьего до второго уровня. Ожидается, что тайфун будет набирать силу и продолжит движение в направлении Тайваня и материковой части Китая.
Центральное бюро погоды Тайваня, в свою очередь, сообщило, что центр тайфуна почти завис и остановился. Но Китай все еще ожидает его прибытия ранним утром в пятницу, 28 июля.
- 25 июля минобороны Тайваня отменило часть ежегодных военных учений, чтобы усилить подготовку к тайфуну "Доксури", который может стать самым разрушительным за последние четыре года.
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