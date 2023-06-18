На Филиппинах загорелся паром со 120 пассажирами на борту
Огонь на пароме "Esperanza Star" вспыхнул в море близ Филиппин во время движения между островами Сикиджор и Бохол. На борту находились 65 пассажиров и 55 членов экипажа
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что паром перевозил 65 пассажиров и 55 офицеров и членов экипажа, когда на судне возник пожар во время плавания с острова Сихихор на юге Филиппин к соседнему острову Бохол.
Береговая охрана заявила, что всех 120 находившихся на борту парома людей удалось спасти. В настоящее время причина возгорания выясняется.
Два судна береговой охраны, участвующих в пожарно-спасательных операциях, все еще находятся в водах вблизи места пожара. О местонахождении и состоянии спасенных пассажиров и членов экипажа пока не сообщается.
- В октябре 2022 года Филиппины накрыл сильный шторм Налгаэ, унесший жизни по меньшей мере 72 человек, еще 14 считались пропавшими без вести.
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