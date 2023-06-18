На Филиппинах загорелся паром со 120 пассажирами на борту

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что паром перевозил 65 пассажиров и 55 офицеров и членов экипажа, когда на судне возник пожар во время плавания с острова Сихихор на юге Филиппин к соседнему острову Бохол.

Береговая охрана заявила, что всех 120 находившихся на борту парома людей удалось спасти. В настоящее время причина возгорания выясняется.

Два судна береговой охраны, участвующих в пожарно-спасательных операциях, все еще находятся в водах вблизи места пожара. О местонахождении и состоянии спасенных пассажиров и членов экипажа пока не сообщается.