На Филиппинах вулкан начал извергать лаву: тысячи людей эвакуировали

Об этом информирует AP .

Отмечают, что на прошлой неделе более 13 тыс. человек покинули свои дома в радиусе 6 км от кратера вулкана Майон. Это произошло в пределах обязательной эвакуации. Впрочем, пока неопределенное количество жителей все еще остается в опасной зоне.

По словам директора Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Терестито Баколкол, опасная зона вокруг Майона может расшириться. Это может случиться в том случае, если извержение лавы станет сильнее. Он отметил, что в этом случае жители должны быть готовы к эвакуации.

Справка: Майон - это вулкан высотой 2462 м. Он является одним из действующих 24 вулканов на Филиппинах. Последнее мощное его извержение было зафиксировано в 2018 году.