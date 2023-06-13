На Филиппинах вулкан начал извергать лаву: тысячи людей эвакуировали
На Филиппинах с кратера активного вулкана Майон начала извергаться лава, в результате чего десятки тысяч людей эвакуировали
Об этом информирует AP .
Отмечают, что на прошлой неделе более 13 тыс. человек покинули свои дома в радиусе 6 км от кратера вулкана Майон. Это произошло в пределах обязательной эвакуации. Впрочем, пока неопределенное количество жителей все еще остается в опасной зоне.
По словам директора Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Терестито Баколкол, опасная зона вокруг Майона может расшириться. Это может случиться в том случае, если извержение лавы станет сильнее. Он отметил, что в этом случае жители должны быть готовы к эвакуации.
Справка: Майон - это вулкан высотой 2462 м. Он является одним из действующих 24 вулканов на Филиппинах. Последнее мощное его извержение было зафиксировано в 2018 году.
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