На Филиппинах разбился самолет ВВС с 85 людьми на борту

На его борту находились по меньшей мере 85 человек, передает Еспресо.TV .



По словам начальника Вооруженных сил Филиппин, на которые ссылается Associated Press, речь идет о военном самолете С-130, перевозившем военнослужащих.



Трагедия произошла из-за посадки в условиях отсутствия взлетно-посадочной полосы.



Известно о 40 спасенных.



"Спасатели сейчас на месте, мы молимся, чтобы спасти как можно больше жизней", - сказал начальник штаба Вооруженных сил Филиппин Сирилито Собежан.



По информации неназванного местного командира, на месте катастрофы нашли 17 тел, но это количество, очевидно, будет расти.



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