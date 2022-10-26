На Филиппинах произошло сильное землетрясение

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Землетрясение зарегистрировано на острове Лусон на Филиппинах 25 октября в 17:59 по Киевскому времени. Магнитуда по шкале Рихтера – 6,4 балла.

Источник землетрясения расположен на острове Лусон на глубине 17 км. По классификации это землетрясение относится к сильным.

Землетрясение ощущалось на обширной территории северного Лусона, но Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии заявил, что не ожидает серьезных убытков. В системе предупреждения о цунами США сообщили, что никаких предупреждений или рекомендаций не поступало.

Филиппинский архипелаг лежит на "Тихоокеанском огненном кольце" – регионе вдоль большей части побережья Тихого океана, где происходят многочисленные извержения вулканов и землетрясения. Эту страну Юго-Восточной Азии считают одной из самых подверженных катастрофам в мире.

В июле этого года на севере Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Он вызвал оползни и повредил здания, по меньшей мере пять человек погибли.

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