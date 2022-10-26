На Филиппинах произошло сильное землетрясение
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера
Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Землетрясение зарегистрировано на острове Лусон на Филиппинах 25 октября в 17:59 по Киевскому времени. Магнитуда по шкале Рихтера – 6,4 балла.
Источник землетрясения расположен на острове Лусон на глубине 17 км. По классификации это землетрясение относится к сильным.
Землетрясение ощущалось на обширной территории северного Лусона, но Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии заявил, что не ожидает серьезных убытков. В системе предупреждения о цунами США сообщили, что никаких предупреждений или рекомендаций не поступало.
Филиппинский архипелаг лежит на "Тихоокеанском огненном кольце" – регионе вдоль большей части побережья Тихого океана, где происходят многочисленные извержения вулканов и землетрясения. Эту страну Юго-Восточной Азии считают одной из самых подверженных катастрофам в мире.
- В июле этого года на севере Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Он вызвал оползни и повредил здания, по меньшей мере пять человек погибли.
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