На Филиппинах произошло мощное землетрясение, по меньшей мере 5 человек погибли
На северном филиппинском острове Лусон произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек и были повреждены здания
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что по меньшей мере 64 человека получили травмы. Кроме того, были повреждены 173 здания, многие из них в провинции Абра, в 11 км от эпицентра землетрясения.
По данным государственного сейсмологического агентства, в этом районе было зарегистрировано более 200 подземных толчков, также сообщалось о 58 оползнях.
"Несмотря на печальные сообщения об ущербе, нанесенном землетрясением, мы гарантируем скорую помощь пострадавшим от этого бедствия", — заявил президент страны Фердинанд Маркос-младший в Facebook.
Землетрясение произошло вблизи политической крепости семьи Маркос.
Как известно, Филиппины склонны к стихийным бедствиям и расположены на сейсмически активном тихоокеанском "Огненном кольце", полосе вулканов и линий разломов, дугой огибающих край Тихого океана.
Землетрясения здесь бывают часто. Кроме того, каждый год происходит в среднем 20 тайфунов, некоторые из которых вызывают смертоносные оползни.
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