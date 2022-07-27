Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что по меньшей мере 64 человека получили травмы. Кроме того, были повреждены 173 здания, многие из них в провинции Абра, в 11 км от эпицентра землетрясения.



По данным государственного сейсмологического агентства, в этом районе было зарегистрировано более 200 подземных толчков, также сообщалось о 58 оползнях.



"Несмотря на печальные сообщения об ущербе, нанесенном землетрясением, мы гарантируем скорую помощь пострадавшим от этого бедствия", — заявил президент страны Фердинанд Маркос-младший в Facebook.



Землетрясение произошло вблизи политической крепости семьи Маркос.



Как известно, Филиппины склонны к стихийным бедствиям и расположены на сейсмически активном тихоокеанском "Огненном кольце", полосе вулканов и линий разломов, дугой огибающих край Тихого океана.



Землетрясения здесь бывают часто. Кроме того, каждый год происходит в среднем 20 тайфунов, некоторые из которых вызывают смертоносные оползни.