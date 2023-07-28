На Филиппинах перевернулась пассажирская лодка: 26 человек погибли
В озере Лагуна-де-Бей, возле провинции Ризал в четверг, 27 июля, перевернулась переполненная пассажирская лодка, в результате чего погибли 26 человек
Об этом информирует Xinhua .
В береговой охране Филиппин заявили, что пассажирская лодка, максимальное количество мест в которой было 42, перевозила 70 человек. На них не было спасательных жилетов.
Отмечают, что лодка направлялась из города Бинангонан к острову Талим - крупнейшему острову на Филиппинах, когда произошла авария. Тогда тайфун "Доксури" вызвал наводнения и оползни на островах.
Береговая охрана говорит, что сильный ветер отбросил моторную лодку около 45 метров от Бинангонана. Это вызвало панику среди пассажиров. Выжившие рассказали, что сначала пассажиры бросились на одну сторону лодки во время порыва ветра и дождя. Это привело к тому, что судно наклонилось и заблокировало многих пассажиров под собой.
- Мощный тайфун "Доксури" 26 июля обрушился на побережье северных Филиппин, в результате чего по меньшей мере один человек погиб, а более 4 тысяч застряли в морских портах.
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