На Фиджи конфискуют яхту российского олигарха Керимова
Высший суд Фиджи удовлетворил ходатайство об аресте суперяхты Amadea российского олигарха Сулеймана Керимова
Об этом сообщает Fiji Broadcasting Corp.
После вынесения решения адвокат Фейзал Ханифф сообщил суду, что подаст заявление с требованием временного прекращения исполнения решения. Он также попросил государственных юристов об обязательстве оставить яхту на пристани Лаутока сегодня вечером.
Как отмечают местные СМИ, Фейзал Ханифф является адвокатом Millemarin Investment Limited, утверждающей, что именно она является зарегистрированным владельцем суперяхты.
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