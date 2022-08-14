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На фестивале в Венгрии выставили стенд с украинскими артистами, воюющими в ВСУ

14 августа, 2022 воскресенье
12:50
Культура

На фестивале Sziget в Венгрии выставили стенд с украинскими артистами, которые не смогли участвовать, поскольку защищают Украину в рядах ВСУ

Об этом пишет InfoPost .

Известно, что 10 августа в Венгрии стартовал один из самых больших фестивалей Европы Sziget, который не проводился с 2019 года.

На фестивале также действует отдельная локация инициативы Music Saves UA Всеукраинской ассоциации музыкальных событий. Там организаторы локации обещают выставлять правдивую информацию о войне в Украине, организовать презентацию фото о последствиях российского вторжения, благотворительной продаже тематических футболок и принятии благотворительных взносов на волонтерские нужды.

Кроме того, на локации был организован стенд с именами украинских артистов, которые не смогли принять участие в фестивале из-за того, что защищают Украину в составе Вооруженных Сил Украины.

Такой стенд пользователи заметили и на других музыкальных мероприятиях, в частности на фестивале Pohoda, который проходил в Словакии 7–9 июля.

  • РФ увеличивает поставки газа в Венгрию через "Турецкий поток". 14 августа СМИ сообщили, что Венгрия стремится приобрести 700 млн кубометров дополнительного природного газа сверх объемов, указанных в многолетнем контракте с Газпромом , чтобы увеличить свои запасы топлива.

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