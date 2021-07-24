На фестивале в Боярке покажут реконструкцию боев УГА и УПА

Кроме дискуссионных клубов (бесед), выставок и концертов его гости смогут также увидеть зрелищные исторические реконструкции. Речь идет о боях Украинской Галицкой Армии и Украинской Повстанческой Армии, передает Еспресо.TV .



Как отмечается в программе мероприятия, сегодня, 24 июля, пройдет:



18: 00-19: 00 - военно-историческая реконструкция - бой подразделений Армии УНР и Галицкой армии против большевиков.



Главная сцена:



19:00 - Folknery

20:00 - КораЛЛи

21:00 - Жадан и Собаки

22:00 - Kozak System



Сцена:



23: 30-01: 00 - "Интимная лирика под баян". при участии Мальвы Кржанивской, Кассандры Римске, Василия Рябко и Алексея Еськова.







Завтра, 25 июля:



Средневековая поляна



10: 00-18: 00 стрельба из лука и мастер-классы по средневекового боя



Детская поляна



11: 00-16: 00 стенды с раскрасками

11: 00-16: 00 майстерка "свеча с вощины"

11: 00-16: 00 набойка

12: 00-12: 30 игры и забавы

14: 00-15: 00 мастер-класс дня - «кукла мотанка"

15: 30- 16:00 игры и забавы



Дискуссионный сектор



10: 00-10: 30 презентация фотовыставки Максима Левина

10: 30-11: 30 презентация проекта "Двухколесные хроники" с участием Ирины Цветки и Владимира Муляра

11: 30-12: 30 гутирка по истории Кирилла Галушко и Бориса Черкас

12: 30-13: 00 гутирка Соломии Бобровской

13: 00-14: 00 гутирка Вахтанга Кипиани

14: 00-15: 00 презентация книги Тамары ореха зернышко - "Принцип вмешательства"

15: 00-16: 00 гутирка Владимира Вьятровича

16: 00-18: 00 гутирка Оксаны Забужко



18: 00-19: 00 военно-историческая реконструкция - бой четы УПА против немецкого подразделения



Главная сцена



19:00 - Hardfire

20:00 - Lemko bluegrass band

21:00 - Karna

22:00 - Антитела



Кроме того, в течение двух дней на фестивале будет действовать палаточный городок, ярмарка, выставочная аллея, угощение.





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