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Главная Культура На фестивале в Боярке покажут реконструкцию боев УГА и УПА

На фестивале в Боярке покажут реконструкцию боев УГА и УПА

24 июля, 2021 суббота
16:13
Культура

Сегодня и завтра (24, 25 июля) в киевском пригороде Боярка проходит художественной патриотический фестиваль "Под покровом Тризуба"

Кроме дискуссионных клубов (бесед), выставок и концертов его гости смогут также увидеть зрелищные исторические реконструкции. Речь идет о боях Украинской Галицкой Армии и Украинской Повстанческой Армии, передает Еспресо.TV .

Как отмечается в программе мероприятия, сегодня, 24 июля, пройдет:

18: 00-19: 00 - военно-историческая реконструкция - бой подразделений Армии УНР и Галицкой армии против большевиков.

Главная сцена:

19:00 - Folknery
20:00 - КораЛЛи
21:00 - Жадан и Собаки
22:00 - Kozak System

Сцена:

23: 30-01: 00 - "Интимная лирика под баян". при участии Мальвы Кржанивской, Кассандры Римске, Василия Рябко и Алексея Еськова.



Завтра, 25 июля:

Средневековая поляна

10: 00-18: 00 стрельба из лука и мастер-классы по средневекового боя

Детская поляна

11: 00-16: 00 стенды с раскрасками
11: 00-16: 00 майстерка "свеча с вощины"
11: 00-16: 00 набойка
12: 00-12: 30 игры и забавы
14: 00-15: 00 мастер-класс дня - «кукла мотанка"
15: 30- 16:00 игры и забавы

Дискуссионный сектор

10: 00-10: 30 презентация фотовыставки Максима Левина
10: 30-11: 30 презентация проекта "Двухколесные хроники" с участием Ирины Цветки и Владимира Муляра
11: 30-12: 30 гутирка по истории Кирилла Галушко и Бориса Черкас
12: 30-13: 00 гутирка Соломии Бобровской
13: 00-14: 00 гутирка Вахтанга Кипиани
14: 00-15: 00 презентация книги Тамары ореха зернышко - "Принцип вмешательства"
15: 00-16: 00 гутирка Владимира Вьятровича
16: 00-18: 00 гутирка Оксаны Забужко

18: 00-19: 00 военно-историческая реконструкция - бой четы УПА против немецкого подразделения

Главная сцена

19:00 - Hardfire
20:00 - Lemko bluegrass band
21:00 - Karna
22:00 - Антитела

Кроме того, в течение двух дней на фестивале будет действовать палаточный городок, ярмарка, выставочная аллея, угощение.


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история
фестиваль
Владимир Вятрович
История Украины
Жадан и Собаки
Киев
УГА
новости Киева
приглашение
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