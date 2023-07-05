На фестивале "Протасов Яр" покажут фильм-очерк о погибшем под Изюмом разведчике Романе Ратушном
8 июля в Киеве на фестивале "Протасов Яр" покажут фильм-очерк "Роман Ратушный. Свободный человек". Производством ленты занималась компания Babylon'13
Об этом говорится в сообщении на странице фестиваля.
Сегодня Роме было бы 26. Он и сейчас вдохновляет нас всех. Рома всегда будет для всех нас образцом достоинства, чести, смелости и решительности защищать и отстаивать свое. Мы продолжаем дело Романа Ратушного и сегодня вспоминаем его с особым в День памяти Романа Ратушного на фестивале "Протасов Яр" мы презентуем фильм-очерк о Романе Ратушном", - сообщила пресс-служба.
Над лентой работали Мишель Ладес (режиссер), Мирослава Барчук (креативный продюсер), Владимир Тихий (сопродюсер).
Фильм-очерк "Роман Ратушный. Свободный человек" можно будет посмотреть в 19:30 в Институте биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН Украины ("Буряки-Холл", ул. Клиническая, 25). Вход свободный.
Кто такой Роман Ратушный
Роман Ратушный – общественный активист, который занимался вопросами сохранения столичного урочища Протасов Яр, основатель ОО "Защитим Протасов Яр". Сын известной писательницы Светланы Поваляевой. Воин-доброволец, разведчик 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный овраг", погибший в июне прошлого года под Изюмом Харьковской области. 18 июня 2022 года Ратушного отпели в Михайловском Златоверхом соборе ПЦУ.
В августе 2022 года петиция за присвоение ему звания Героя Украины посмертно набрала достаточное количество голосов и была рассмотрена президентом.
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