На Фестивале европейского кино в Сербии представят 6 украинских лент
В Сербии с 16 по 22 июля на 29-м Фестивале европейского кино покажут программу украинского кино "Украина в фокусе"
Об этом сообщил Украинский институт, передает Укринформ .
В программу фестиваля, который состоится в городе Паличи, вошли такие полнометражные фильмы: "Отблеск" Валентина Васяновича, "Плохие дороги" Натальи Ворожбит, "Носорог" Олега Сенцова, "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Розы. Фильм-кабаре" Ирены Стеценко и "Этот дождь никогда не кончится" Алины Горловой.
Руководитель направления "Кино" в Украинском институте Наталья Мовшович назвала культуру эффективным способом "возведения мостов между странами". Она выразила веру в то, что совместная программа позволит сербам узнать Украину и лучше ее понять.
"Именно для этого мы выбрали разнообразные по жанру, стилю и тематике фильмы: от жесткой криминальной драмы "Носорог" и чувственной истории взросления "Стоп-Земля" до визуально увлекательной документальной ленты "Этот дождь никогда не кончится" и экспрессивного cinéma vérité (стиль документального) кино, объединяющее импровизацию и съемку, чтобы раскрыть правду, - ред.) "Розы. Фильм-кабаре", - отметила руководительница направления "Кино" в Украинском институте.
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