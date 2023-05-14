На "Евровидении-2023" победила певица Loreen из Швеции. Это ее вторая победа на конкурсе
В международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" одержала победу шведская исполнительница Loreen
Об этом стало известно в ночь с 13 на 14 мая по итогам проходившего в английском городе Ливерпуль финала, сообщает Еспресо.TV.
Для участия в конкурсе певица подготовила песню Tatoo.
Украина, которую представляла группа TVORCHI с песней Heart of Steel, заняла шестую позицию с 243 баллами.
Финальные результаты Евровидения-2023
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