На этой площади были слышны взрывы снарядов, - Вакарчук показал непокоренный Харьков
Лидер группы "Океан Эльзы" посетил город, который в канун Дня Независимости Украины отметил 386-летие
Видео опубликовали на странице в инстаграмме.
После гастролей по Европе Святослав Вакарчук приехал в Харьков.
На площади Свободы на фоне облгосадминистрации, в которую первого марта попала ракета армии РФ, фронтмен записал обращение.
"Я помню, как пол года назад я стоял на этой площади, и было слышно взрывы снарядов. Ракеты попадали в дома в центре города. И это было лишь начало российской полномасштабной агрессии против Украины. Сегодня Харьков уже совсем другой. Я побывал в обоих центральных парках, по улице Сумской пробежался.
Улицы убирают. Магазины постепенно открываются. В кафе утром сидят люди, наслаждающиеся утренним летним солнцем. Как говорит Сергей Жадан, над городом развеваются украинские флаги. Но до мира еще далеко", – сказал певец.
Вакарчук рассказал, что был на линии фронта и встречался с бойцами: "Поэтому нам всем нужно еще многое сделать, чтобы Харьков и другие города вернулись к мирной жизни, а оккупированные территории были освобождены. Я уверен - украинцы обязательно это сделают. У нас живет дух свободы, который двигает нас, который приведет нас к победе", - добавил Святослав.
В настоящее время музыкант проводит свой марафон Race for Ukraine. Вчера, 25 августа, Святослав Вакарчук пробежал 12 км по Харькову.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное