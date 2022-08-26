Видео опубликовали на странице в инстаграмме.

После гастролей по Европе Святослав Вакарчук приехал в Харьков.

На площади Свободы на фоне облгосадминистрации, в которую первого марта попала ракета армии РФ, фронтмен записал обращение.

"Я помню, как пол года назад я стоял на этой площади, и было слышно взрывы снарядов. Ракеты попадали в дома в центре города. И это было лишь начало российской полномасштабной агрессии против Украины. Сегодня Харьков уже совсем другой. Я побывал в обоих центральных парках, по улице Сумской пробежался.

Улицы убирают. Магазины постепенно открываются. В кафе утром сидят люди, наслаждающиеся утренним летним солнцем. Как говорит Сергей Жадан, над городом развеваются украинские флаги. Но до мира еще далеко", – сказал певец.

Вакарчук рассказал, что был на линии фронта и встречался с бойцами: "Поэтому нам всем нужно еще многое сделать, чтобы Харьков и другие города вернулись к мирной жизни, а оккупированные территории были освобождены. Я уверен - украинцы обязательно это сделают. У нас живет дух свободы, который двигает нас, который приведет нас к победе", - добавил Святослав.

В настоящее время музыкант проводит свой марафон Race for Ukraine. Вчера, 25 августа, Святослав Вакарчук пробежал 12 км по Харькову.

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