На этой неделе вблизи Запорожской АЭС взорвалась мина, - глава МАГАТЭ

Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии.

На этой неделе эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС в очередной раз вынужденно находились в укрытиях из-за воздушных тревог, а неподалеку звучали звуки продолжающихся обстрелов. Также одна мина взорвалась вблизи станции.

"Ужесточение военного присутствия и активности в регионе еще раз подчеркивает важность и срочность достижения договоренностей по защите станции", - заявил генеральный директор Рафаэль Гросси.