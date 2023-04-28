На этой неделе вблизи Запорожской АЭС взорвалась мина, - глава МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вблизи ЗАЭС снова были слышны обстрелы, также вблизи станции взорвалась мина
Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии.
На этой неделе эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС в очередной раз вынужденно находились в укрытиях из-за воздушных тревог, а неподалеку звучали звуки продолжающихся обстрелов. Также одна мина взорвалась вблизи станции.
"Ужесточение военного присутствия и активности в регионе еще раз подчеркивает важность и срочность достижения договоренностей по защите станции", - заявил генеральный директор Рафаэль Гросси.
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