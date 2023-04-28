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На этой неделе вблизи Запорожской АЭС взорвалась мина, - глава МАГАТЭ

28 апреля, 2023 пятница
20:40
Война с Россией

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вблизи ЗАЭС снова были слышны обстрелы, также вблизи станции взорвалась мина

Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии.

На этой неделе эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС в очередной раз вынужденно находились в укрытиях из-за воздушных тревог, а неподалеку звучали звуки продолжающихся обстрелов. Также одна мина взорвалась вблизи станции.

"Ужесточение военного присутствия и активности в регионе еще раз подчеркивает важность и срочность достижения договоренностей по защите станции", - заявил генеральный директор Рафаэль Гросси.

  • 13 апреля у машинного зала 4-го энергоблока на Запорожской атомной электростанции взорвалась российская мина. Рашисты сами заявили о детонации их боеприпаса
  • 14 апреля стало известно, что войска РФ готовятся блокировать персонал на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции из-за контрнаступления ВСУ.
  • Под давлением оккупационных властей работники ЗАЭС в Энергодаре вынуждены были получить российский паспорт. Для этого ставленники Москвы применяли пытки и создавали невыносимые условия для работы.
  • 27 апреля в минобороны Великобритании отчитывались, что к марту 2023 года российские войска создали боевые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести реакторов ЗАЭС.
  • И.о. главы Никопольского районного совета Дмитрий Бычков сообщил, что российские оккупационные войска продолжают размещать на территории ЗАЭС большое количество бронетехники и взрывоопасного военного снаряжения.
Украина
Россия
оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
МАГАТЕ
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