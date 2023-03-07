На этой неделе в Украину отправят еще 10 танков Leopard, – минобороны Польши
Польша отправит Украине еще десять боевых танков Leopard 2 на этой неделе. Таким образом ВСУ получат вторую партию из обещанных 14 танков
Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак сказал на пресс-конференции 7 марта, передает The Guardian .
"Четыре (танка) уже в Украине, еще 10 поедут в Украину на этой неделе", - сказал министр.
Польша пообещала прислать 14 танков Leopard 2.
- 24 февраля Польша стала первой страной, успешно передавшей первые четыре танка Leopard 2A4 Украине.
- 27 февраля стало известно, что Украина получит от Польши 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy.
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