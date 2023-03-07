Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак сказал на пресс-конференции 7 марта, передает The Guardian .

"Четыре (танка) уже в Украине, еще 10 поедут в Украину на этой неделе", - сказал министр.

Польша пообещала прислать 14 танков Leopard 2.