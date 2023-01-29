На этой неделе в Украине побывали американские аудиторы помощи США
На этой неделе прошел визит американских аудиторов в Украину: в Киев прибыли инспекторы Минобороны, Государственного департамента США и USAID
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков на фейсбуке.
"На повестке дня - проработка механизма координации и подотчетности донорской помощи, в том числе и через имплементацию процедур закупок международных финансовых институтов", - написал Александр Кубраков.
Так, с американскими аудиторами в частности обсуждался доступ к прямым закупкам критически необходимой продукции у производителей.
"Также есть критически важный доступ к механизмам прямых закупок у производителей, ведь это экономит государственным предприятиям миллиарды гривен. Например, благодаря прямым контрактам Укрзализныци с американским Exxon Mobile или польским Orlen за несколько месяцев удалось преодолеть сложившийся весной дефицит топлива. Вместе с тем, по прямым договорам Укрзализныця закупила электроэнергию у НАЭК "Энергоатом" – и сэкономила более 4 миллиардов гривен. На четверть уменьшены расходы на закупку природного газа для нужд производственных компаний", - добавил вице-премьер.
- Напомним, США открыли в Украине горячую линию генерального инспектора: оператору можно сообщить о случаях коррупции по американской помощи Украине.
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