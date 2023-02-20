На этой неделе в ООН внесут резолюцию в поддержку мира в Украине, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом США Джо Байденом.

"Уже на этой неделе в Нью-Йорке совместно с США и почти с 60 другими странами мы выносим на рассмотрение Генассамблеи резолюцию в поддержку мира в Украине. В преддверии 24 февраля утверждение этой резолюции станет первым, сильным свидетельством того, что террористические силы никогда не сломают цивилизованные правила. ", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что привлечение Соединенных Штатов к реализации украинской формулы мира важно. Также президент Украины добавил, что нет альтернатив созданию международного спецтрибунала над российской агрессией.