На этой неделе в ООН внесут резолюцию в поддержку мира в Украине, - Зеленский
В Нью-Йорке на рассмотрение Генассамблеи ООН на этой неделе будет внесена резолюция в поддержку мира в Украине
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом США Джо Байденом.
"Уже на этой неделе в Нью-Йорке совместно с США и почти с 60 другими странами мы выносим на рассмотрение Генассамблеи резолюцию в поддержку мира в Украине. В преддверии 24 февраля утверждение этой резолюции станет первым, сильным свидетельством того, что террористические силы никогда не сломают цивилизованные правила. ", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что привлечение Соединенных Штатов к реализации украинской формулы мира важно. Также президент Украины добавил, что нет альтернатив созданию международного спецтрибунала над российской агрессией.
- В понедельник, 20 февраля, президент США прибыл в Киев, где должен объявить об очередных поставках для Украины артбоеприпасов, противотанковых систем и радаров воздушного наблюдения.
- Также президент Украины Владимир Зеленский заявил , что результаты его встреч с главой Белого дома Джо Байденом в скором времени будут заметны на поле боя.
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