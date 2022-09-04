Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в telegram.

По его словам, после визита в Германию и встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером он обсудил вопросы поставки оружия, финансов, санкций, интеграции в ЕС и восстановления Украины.

"Еще одним элементом поддержки Украины в этой войне стала финансовая помощь международных партнеров. На этой неделе мы ожидаем очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 5 млрд евро. Это поможет обеспечить устойчивость нашей экономики, поддержку армии и прохождение отопительного сезона", - написал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что для победы и изгнания оккупантов из Украины нужно еще больше тяжелого вооружения от союзников.

"Реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые передала Германия, хорошо показали себя на поле боя, и мы надеемся на увеличение поставок тяжелого вооружения. Кроме того, осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T. В то же время мы ожидаем, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны", - отметил Шмыгаль.

2 сентября государства-члены ЕС согласились выделить еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.

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