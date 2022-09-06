На этой неделе Совбез ООН будет дважды собираться из-за ситуации в Украине
Во вторник, 6 сентября, Совет Безопасности ООН по запросу РФ рассмотрит ситуацию на ЗАЭС, а в среду, 7 сентября, США и Албания созывают Совбез из-за депортации Россией граждан Украины
Об этом сообщает Укринформ.
Как сообщили в Секретариате Совбеза, ожидается выступление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гроси, который представит отчет об обстановке на ЗАЭС и расскажет о миссии экспертов агентства по атомной энергии на станцию.
Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву).
В среду, 7 сентября, по запросу США и Албании Совбез соберется для обсуждения насильственной депортации Россией граждан Украины. Заседание тоже запланировано на 15:00 (22:00 – по киевскому времени).
Российская делегация традиционно пытается использовать РБ в качестве площадки для распространения фальшивых нарративов и дезинформации, обвиняя ВСУ в атаках на оккупированную ЗАЭС, которую регулярно обстреливают российские войска.
Ранее по запросу России Совбез ООН обсуждал ситуацию на ЗАЭС 11 и 23 августа.
- Напомним, Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 сентября планирует опубликовать доклад о миссии на Запорожскую АЭС, которую захватили российские кафиры, а затем выступить с докладом в ООН.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.31
-
EUR
Покупка 39.14Продажа 40.22
- Актуальное
- Важное