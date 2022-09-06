На этой неделе Совбез ООН будет дважды собираться из-за ситуации в Украине

Об этом сообщает Укринформ.

Как сообщили в Секретариате Совбеза, ожидается выступление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гроси, который представит отчет об обстановке на ЗАЭС и расскажет о миссии экспертов агентства по атомной энергии на станцию.

Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву).

В среду, 7 сентября, по запросу США и Албании Совбез соберется для обсуждения насильственной депортации Россией граждан Украины. Заседание тоже запланировано на 15:00 (22:00 – по киевскому времени).

Российская делегация традиционно пытается использовать РБ в качестве площадки для распространения фальшивых нарративов и дезинформации, обвиняя ВСУ в атаках на оккупированную ЗАЭС, которую регулярно обстреливают российские войска.

Ранее по запросу России Совбез ООН обсуждал ситуацию на ЗАЭС 11 и 23 августа.

Напомним, Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 сентября планирует опубликовать доклад о миссии на Запорожскую АЭС, которую захватили российские кафиры, а затем выступить с докладом в ООН.

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