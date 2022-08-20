На этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский предупредил о возможных провокациях и преступлениях РФ по случаю государственных праздников
Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения.
"Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое. Такой у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же постоянно - мерзкое и жестокое", - сказал Зеленский.
По его словам, одна из ключевых задач врага – унизить украинцев, обесценить возможности и героев, распространить конфликты.
"Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы противостоять любым враждебным провокациям – столько, сколько нужно, чтобы заставить оккупантов ответить за все их удары и за террор – за Харьков и Донбасс, за Азовсталь и Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Ирпень, за все города… Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы выстоять и пройти весь путь к украинской победе", - добавил президент.
- В День Независимости Украины в Мариуполе РФ планирует осуществить показательное судилище над пленными азовцами и обвинить в этом украинцев.
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