На этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое, - Зеленский

Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения.

"Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое. Такой у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же постоянно - мерзкое и жестокое", - сказал Зеленский.

По его словам, одна из ключевых задач врага – унизить украинцев, обесценить возможности и героев, распространить конфликты.

"Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы противостоять любым враждебным провокациям – столько, сколько нужно, чтобы заставить оккупантов ответить за все их удары и за террор – за Харьков и Донбасс, за Азовсталь и Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Ирпень, за все города… Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы выстоять и пройти весь путь к украинской победе", - добавил президент.

В День Независимости Украины в Мариуполе РФ планирует осуществить показательное судилище над пленными азовцами и обвинить в этом украинцев.

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