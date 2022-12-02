Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что Министерство здравоохранения вместе с Европейской комиссией уже 9 месяцев организуют эвакуационные рейсы для больных.

"На этой неделе удалось эвакуировать 48 пациентов и доставить их на специализированное лечение в медучреждения Польши, Испании, Дании, Бельгии, Нидерландов, Норвегии и Франции. В группе есть пациенты с минно-взрывными травмами, которые они получили в результате вражеских обстрелов, а также гражданские лица с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, это люди из Киевской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Полтавской области.

"В зарубежных клиниках им будет обеспечено специализированное лечение и последующая реабилитация", – заверили в Минздраве.

Ранее в Минздраве рассказали, как подать заявку на медицинскую эвакуацию .

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