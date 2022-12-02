На этой неделе при содействии Еврокомиссии 48 украинцев отправились на лечение за границу, - Минздрав
На этой неделе 48 украинцев отправились на лечение за границу, среди них пострадавшие от военных действий и онкобольные
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В ведомстве отметили, что Министерство здравоохранения вместе с Европейской комиссией уже 9 месяцев организуют эвакуационные рейсы для больных.
"На этой неделе удалось эвакуировать 48 пациентов и доставить их на специализированное лечение в медучреждения Польши, Испании, Дании, Бельгии, Нидерландов, Норвегии и Франции. В группе есть пациенты с минно-взрывными травмами, которые они получили в результате вражеских обстрелов, а также гражданские лица с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, это люди из Киевской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Полтавской области.
"В зарубежных клиниках им будет обеспечено специализированное лечение и последующая реабилитация", – заверили в Минздраве.
- Ранее в Минздраве рассказали, как подать заявку на медицинскую эвакуацию .
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