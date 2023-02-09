На этой неделе Германия передала Украине 2 установки Gepard, радары, генераторы и боеприпасы
Правительство Германии сообщило о перечне средств военной поддержки, которые удалось передать Украине на этой неделе
Об этом идет речь на сайте правительства ФРГ.
В частности, на этой неделе поступили:
- 2 самоходных зенитных установки GEPARD и около 6000 боеприпасов;
- 5 единиц транспорта для охраны границы;
- 29 генераторов;
- 6 грузовиков;
- 6 антенн;
- 10 роликовых контейнеров.
В сообщении говорится, что Германия оказывает поддержку, снабжая оборудование и вооружение для развития потенциала безопасности Украины из Федеральных вооруженных сил, а также из немецкой промышленности, финансируемых из фондов федерального правительства.
Финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности составляет 2,2 миллиарда евро на 2023 год (после 2 миллиардов евро на 2022 год). Средства должны быть направлены, в первую очередь, на поддержку Украины. В то же время, они будут использованы для финансирования увеличенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), который, в свою очередь, идет на возмещение государствам-членам ЕС расходов, понесенных ими при оказании поддержки Украине.
- Напомним, 7 февраля министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев назвал срок передачи Украине германских боевых танков Leopard 2A6. По его словам, они будут доступны в конце марта.
- Также до конца февраля Германия передаст Украине управляемые ракеты, пять самоходных артиллерийских установок Gepard и другую технику.
- Накануне 8 февраля Зеленский прибыл во Францию, где встретился с Макроном и Шольцом.
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