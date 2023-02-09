Об этом идет речь на сайте правительства ФРГ.

В частности, на этой неделе поступили:

2 самоходных зенитных установки GEPARD и около 6000 боеприпасов;

5 единиц транспорта для охраны границы;

29 генераторов;

6 грузовиков;

6 антенн;

10 роликовых контейнеров.

В сообщении говорится, что Германия оказывает поддержку, снабжая оборудование и вооружение для развития потенциала безопасности Украины из Федеральных вооруженных сил, а также из немецкой промышленности, финансируемых из фондов федерального правительства.

Финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности составляет 2,2 миллиарда евро на 2023 год (после 2 миллиардов евро на 2022 год). Средства должны быть направлены, в первую очередь, на поддержку Украины. В то же время, они будут использованы для финансирования увеличенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), который, в свою очередь, идет на возмещение государствам-членам ЕС расходов, понесенных ими при оказании поддержки Украине.