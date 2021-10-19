На этой неделе еще четыре области могут перейти в "красную" зону, - Киевская школа экономики
В Украине на этой неделе могут расширить "красную" зону карантина еще 4 областями
Об этом повидив руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, передает РБК-Украина .
"Уже 5 регионов пошло в красный уровень епиднебезпекы, еще 4 региона, которые показывают достаточно критическую динамику", - отметил он.
Под угрозой попадания в "красной" зоны:
- Житомирская область;
- Луганская область;
- Сумская область;
- Харьковская область.
- Напомним, число новых случаев коронавируса за сутки в Украине может превысить 20,5 тыс. уже 20-21 октября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 30.4Продажа 30.75
- Актуальное
- Важное