На этой неделе еще четыре области могут перейти в "красную" зону, - Киевская школа экономики

Об этом повидив руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, передает РБК-Украина .

"Уже 5 регионов пошло в красный уровень епиднебезпекы, еще 4 региона, которые показывают достаточно критическую динамику", - отметил он.

Под угрозой попадания в "красной" зоны:

Житомирская область;

Луганская область;

Сумская область;

Харьковская область.

Напомним, число новых случаев коронавируса за сутки в Украине может превысить 20,5 тыс. уже 20-21 октября.

Как известно, в настоящее время "красной" зоне находятся 5 областей, а именно Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская.

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