Об этом Урсула фон дер Ляен написала в Twitter.

"Ситуация на местах в Украине по-прежнему требует нашей неослабевающей поддержки. Кроме €10 миллиардов, которые мы уже предоставили, на этой неделе мы предложим дополнительные €5 миллиардов в виде макрофинансовой помощи. ЕС будет рядом с Украиной столько, сколько будет нужно ", – написала президент Еврокомиссии.

5 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о мерах, которые планируется предложить государствам-членам ЕС для преодоления энергетического кризиса.

31 августа Урсула фон дер Ляен заявила, что газохранилища ЕС заполнены на 80 процентов.

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