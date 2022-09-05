На этой неделе ЕС выделит Украине €5 млрд, - Урсула фон дер Ляен
Президент Европейской комиссии сообщила, что Брюссель предоставит Украине дополнительные €5 млрд макрофинансовой помощи
Об этом Урсула фон дер Ляен написала в Twitter.
"Ситуация на местах в Украине по-прежнему требует нашей неослабевающей поддержки. Кроме €10 миллиардов, которые мы уже предоставили, на этой неделе мы предложим дополнительные €5 миллиардов в виде макрофинансовой помощи. ЕС будет рядом с Украиной столько, сколько будет нужно ", – написала президент Еврокомиссии.
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