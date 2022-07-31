"На этой неделе 18 человек отозвало документы": "добровольцы" из Курской области уже не хотят быть "добровольцами"
Оформленные как добровольцы наемники из Курской области (РФ) отзывают свои документы из военного комиссариата в областном центре, потому что боятся ударов украинских военных в тыл
Об этом сообщили в telegram-канале ЧТД .
Батальон российских оккупантов "Сейм", как отмечается, занимается подвозом горючего, продуктов и запасов - "всего, что нужно на передовой".
"Известно, что туда набирают офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, а тем, кому нет 60, обещают платить от 200 до 500 тысяч рублей в месяц (118 771 - 296 928 тысяч гривен)", - говорится в сообщении.
Как рассказал подписчик ЧТД, работающий в военном комиссариате Центрального и Сеймского округов Курска, заявления в батальон подали 166 человек. Но 18 человек подумали и отозвали документы. Связано это, по его словам, с тем, что люди боятся служить даже в обеспечении.
Это произошло после того, как украинские военные начали массово бить из HIMARS по российским складам и хранилищам с горючим.
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