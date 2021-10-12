На этот раз не Кевин: Disney выпустил трейлер римейка фильма "Один дома"

Ролик появился на YouTube-канале 20th Century Studios.

Disney+ презентовала первый трейлер перезапуска фильма "Один дома".

На этот раз он без Маколея Калкина (Кевина). Главную роль сыграл 12-летний актер из оскароносного "Кролика Джоджо" Арчи Йейтс, в фильме его зовут Макс Мерсер.

Сюжет фильма похож на предыдущий: семья отправляется на каникулы в Японию, однако забывает ребенка дома. Максу (теперь уже не Кевину) придется защищать дом от семейной пары воров, которая заявится, чтобы украсть ценную реликвию.

В фильме снялись Элли Кемпер, Роб Делейни, Айслинг Би, Элли Маки, Крис Парнелл, Тимоти Саймонс и другие. Также в ленте занят актер Девин Рэтрей, сыгравший Базза Маккалистера в оригинальном фильме.

Премьера фильма должна быть 12 ноября 2021 года на Disney+.

Режиссером ленты выступил Дэн Мейзер, известный благодаря комедии "Похотливый дедушка" с Заком Эфроном.





Справка: "Один дома" - это серия рождественских комедий, первая часть которой вышла в 1990 году. Лента рассказывает о приключениях многим известного персонажа Кевина Маккалистера (героя Маколея Калкина), которого традиционно на праздники забыла его семья.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb