На этот раз не Кевин: Disney выпустил трейлер римейка фильма "Один дома"
Компания Disney+ показала трейлер перезапуска фильма "Один дома"
Ролик появился на YouTube-канале 20th Century Studios.
Disney+ презентовала первый трейлер перезапуска фильма "Один дома".
На этот раз он без Маколея Калкина (Кевина). Главную роль сыграл 12-летний актер из оскароносного "Кролика Джоджо" Арчи Йейтс, в фильме его зовут Макс Мерсер.
Сюжет фильма похож на предыдущий: семья отправляется на каникулы в Японию, однако забывает ребенка дома. Максу (теперь уже не Кевину) придется защищать дом от семейной пары воров, которая заявится, чтобы украсть ценную реликвию.
В фильме снялись Элли Кемпер, Роб Делейни, Айслинг Би, Элли Маки, Крис Парнелл, Тимоти Саймонс и другие. Также в ленте занят актер Девин Рэтрей, сыгравший Базза Маккалистера в оригинальном фильме.
Премьера фильма должна быть 12 ноября 2021 года на Disney+.
Режиссером ленты выступил Дэн Мейзер, известный благодаря комедии "Похотливый дедушка" с Заком Эфроном.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.25Продажа 30.63
- Актуальное
- Важное